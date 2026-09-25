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Расселл — о поуле на Гран-при Азербайджана: вероятно, самый большой отрыв в моей карьере

Расселл — о поуле на Гран-при Азербайджана: вероятно, самый большой отрыв в моей карьере
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал завоевание поула на Гран-при Азербайджана. По его словам, отрыв от соперников стал самым большим в его карьере.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«Прошло уже немало времени [после последнего завоевания поул-позиции], поэтому, конечно, очень приятно. Наверное, это самый большой отрыв от ближайшего соперника в квалификации за всю мою карьеру, даже если учитывать выступления в Формуле-2 и Формуле-3.

Круг получился действительно великолепным. Весь этот уикенд машина ощущается просто отлично, а на такой трассе, когда удаётся собрать всё воедино, ощущения невероятные. В конце я провёл идеальный круг. Я держался на хорошем расстоянии позади Хаджара, поэтому получил неплохую прибавку за счёт слипстрима, наверное, ещё одну-две десятые на этой длинной прямой. Получилось здорово», — сказал Расселл сразу после квалификации.

Все результаты квалификации:
Расселл завоевал поул в Баку, Леклер — второй, Антонелли стартует 16-м
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