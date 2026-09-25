Расселл — о поуле на Гран-при Азербайджана: вероятно, самый большой отрыв в моей карьере

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал завоевание поула на Гран-при Азербайджана. По его словам, отрыв от соперников стал самым большим в его карьере.

«Прошло уже немало времени [после последнего завоевания поул-позиции], поэтому, конечно, очень приятно. Наверное, это самый большой отрыв от ближайшего соперника в квалификации за всю мою карьеру, даже если учитывать выступления в Формуле-2 и Формуле-3.

Круг получился действительно великолепным. Весь этот уикенд машина ощущается просто отлично, а на такой трассе, когда удаётся собрать всё воедино, ощущения невероятные. В конце я провёл идеальный круг. Я держался на хорошем расстоянии позади Хаджара, поэтому получил неплохую прибавку за счёт слипстрима, наверное, ещё одну-две десятые на этой длинной прямой. Получилось здорово», — сказал Расселл сразу после квалификации.