Леклер прокомментировал отставание от Расселла в квалификации в Азербайджане

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Азербайджана.

«Если честно, круг получился довольно неплохим. Думаю, Льюис [Хэмилтон] был впереди меня на три-четыре секунды, и в конце мне удалось хорошо проехать свой круг. Но когда я вижу отставание от Джорджа [Расселла], то, возможно, этот круг был недостаточно хорош.

В целом весь уикенд мы были не в лучшей позиции. После сложного четверга мы примерно ожидали, что будем сильно отставать, однако сегодня утром у меня появилась немного бо́льшая уверенность. Думаю, по позиции мы оказались примерно там, где и ожидали, но по величине отставания оно оказалось гораздо больше, чем мы предполагали. Посмотрим, что будет завтра. Скорость на прямых не наша сильная сторона, но на длинной дистанции в первой свободной практике темп был довольно хорошим. Надеюсь, завтра будет так же», — сказал Леклер сразу после квалификации.