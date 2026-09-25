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Оскар Пиастри: у «Макларена» не было никаких шансов побороться с Джорджем Расселлом

Оскар Пиастри: у «Макларена» не было никаких шансов побороться с Джорджем Расселлом
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«Всё прошло хорошо. В квалификации нам удалось найти немного дополнительной скорости. В этом году такое с нами происходит уже не впервые. На тренировках мы, кажется, немного уступаем, а затем в квалификации находим дополнительный темп.

Я был довольно удивлён, когда после первой попытки в Q3 увидел, что мы занимаем первое и второе места. Но, к сожалению, у нас не было никаких шансов побороться с Джорджем [Расселлом]. Я доволен тем, как проходит уикенд на данный момент. Очень рад снова оказаться в топ-3», — сказал Пиастри сразу после квалификации.

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