«Не заслуживаешь поула». Макс Ферстаппен — о проблемах «Ред Булл» в квалификации в Баку

Нидерланский журналист Формулы-1 Эрик ван Харен сообщил, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен столкнулся с жёлтыми флагами на своём последнем круге, но не стал оправдываться этим. По словам нидерландского гонщика, уже с первого сегмента квалификации он был на полсекунды медленнее своего напарника француза Исака Хаджара на прямых, однако Макс не понимает, с чем это связано.

«Если у тебя внезапно возникает столько проблем, значит, ты не заслуживаешь поула», — приводит слова Ферстаппена ван Харен в своём аккаунте в социальной сети Х.

Гоночный уикенд проходит в столице Азербайджана Баку с 24 по 26 сентября. Причиной переноса гонки с воскресенья на субботу стала просьба азербайджанских властей сдвинуть гоночный уикенд на 24 часа раньше, поскольку 27 сентября является ежегодным Днём памяти в Азербайджане.