«Да пошли вы *****». Ферстаппен объяснил восьмой результат в квалификации ГП Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пожаловался на работу двигателя команды, из-за чего он оказался лишь на восьмом месте в квалификации Гран-при Азербайджана.

«На протяжении всей квалификации двигатель не работал как надо. Мы внесли изменения в настройки машины, которые тоже оказались не совсем удачными. По сравнению с напарником я уже уступал полсекунды на прямых. А затем в третьем сегменте ты хочешь выложиться по максимуму на среднем круге, и вдруг батарея оказывается заряжена лишь наполовину, не заряжается, не работает. И мне говорят: «Тебе нужно проехать круг с половиной заряда батареи». Я отвечаю: «Да пошли вы *****». Я уже был полностью в бешенстве. Ты так хорошо готовишься ко всему уикенду, машина работает отлично, а потом в квалификации всё разваливается, и ты уже ничего не можешь с этим поделать.

После того круга, который мне пришлось прервать из-за того, что батарея была заряжена лишь наполовину, шины слишком сильно остыли. Ты не можешь атаковать, потому что всё это не работает, и поэтому не получается нормально прогреть шины. В итоге и на финальном круге просто не хватало нужного сцепления. Плюс та же проблема с двигателем, с торможением двигателем, которое ведёт себя очень странно. Такое ощущение, будто в некоторых поворотах ты внезапно дёргаешь ручник. Так что да, здесь что-то серьёзно не так», — приводит слова Ферстаппена аккаунт VerstappenNews в социальной сети Х.