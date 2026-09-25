Антонелли — об аварии в квалификации: это была моя ошибка, очень зол на себя
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признал свою ошибку после аварии в квалификации Гран-при Азербайджана, из-за которой завершил сессию уже в первом сегменте.
Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838
«Сцепление улучшалось очень быстро от круга к кругу. Я повернул руль и вдруг получил гораздо больше сцепления на передней оси по сравнению с предыдущим кругом, после чего задел стену. Так что это была моя ошибка. Если честно, совершенно ненужная. Я очень зол на себя и постараюсь выступить лучше завтра. Машина очень сильна в этом уикенде, поэтому Джордж проделал невероятную работу. Завтра мы постараемся сделать всё возможное и отыграть как можно больше позиций», — приводит слова Антонелли RaceFans.
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