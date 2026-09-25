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Сайнсу грозит штраф за недостаточное снижение скорости в квалификации ГП Азербайджана

Сайнсу грозит штраф за недостаточное снижение скорости в квалификации ГП Азербайджана
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс вызван к стюардам после квалификации Гран-при Азербайджана из-за предполагаемого нарушения правил при жёлтых флагах. Разбирательство уже началось.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

Формула-1. Результаты квалификации Гран-при Азербайджана:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:42.526.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.837.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.838.
4. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.974.
5. Ландо Норрис («Макларен») +1.146.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.332.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1.521.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.555.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.040.
10. Франко Колапинто («Альпин») +2.437.

Развитие истории:
Официально
Сайнс лишился старта в первой десятке на Гран-при Азербайджана и получил штрафные баллы