Сайнсу грозит штраф за недостаточное снижение скорости в квалификации ГП Азербайджана
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс вызван к стюардам после квалификации Гран-при Азербайджана из-за предполагаемого нарушения правил при жёлтых флагах. Разбирательство уже началось.
Формула-1. Результаты квалификации Гран-при Азербайджана:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:42.526.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.837.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.838.
4. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.974.
5. Ландо Норрис («Макларен») +1.146.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.332.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1.521.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.555.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.040.
10. Франко Колапинто («Альпин») +2.437.
Развитие истории: