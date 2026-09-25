Перес получил штраф в три позиции за создание помех Пиастри в квалификации ГП Азербайджана

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес потерял три позиции на стартовой решётке Гран-при Азербайджана за создание помех Оскару Пиастри («Макларен»).

«Перес находился на подготовительном круге между 19-м и 20-м поворотами, когда Пиастри приближался на быстром круге. Перес получил два предупреждения по радио о приближении Пиастри. В соответствующий момент Пиастри двигался со скоростью около 300 км/ч, тогда как скорость Переса составляла примерно 248 км/ч.

Конкретные указания гоночного директора по управлению трафиком требовали от пилота на подготовительном круге на этом участке трассы оставаться с правой стороны. Перес прогревал шины и, вместо того чтобы сохранять предсказуемую траекторию с правой стороны, в результате манёвра по прогреву шин оказался на траектории приближавшегося Пиастри. В результате Пиастри пришлось сбросить газ.

Перес объяснил, что в сложившихся обстоятельствах считал, что у него не было другого разумного варианта. Пиастри подтвердил, что ему пришлось сбросить скорость из-за Переса, хотя он не считал, что в итоге потерял из-за этого значительное количество времени на круге.

Стюарды рассмотрели, был ли инцидент опасным, но после изучения доказательств и выслушивания обоих пилотов пришли к выводу, что опасности не было. Однако Перес получил два предупреждения о приближении Пиастри и не провёл свой подготовительный круг в соответствии с конкретными указаниями по управлению трафиком. Тот факт, что Пиастри был вынужден сбросить газ, был достаточным основанием для установления того, что ему были созданы ненужные помехи. Поэтому стюарды пришли к выводу, что Перес без необходимости помешал Пиастри, и применили стандартное наказание за создание помех во время квалификации», — сообщается в официальном решении стюардов.