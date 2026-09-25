Сайнс лишился старта в первой десятке на Гран-при Азербайджана и получил штрафные баллы

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс потерял пять позиций на стартовой решётке Гран-при Азербайджана за недостаточное снижение скорости при жёлтых флагах. Кроме того, испанец получил два штрафных балла, увеличив их общее количество за последние 12 месяцев до четырёх.

«Одиночные жёлтые флаги были показаны в маршальских секторах 4 и 5. Жёлтые сигналы были хорошо видны, а Сайнс также получил предупреждение по радио от команды. Сайнс подтвердил, что осознавал ситуацию с жёлтыми флагами.

Сайнс объяснил, что намеревался продемонстрировать снижение скорости на всём участке действия жёлтых флагов. Он заявил, что не считал необходимым снижать скорость на прямой, и вместо этого намеревался продемонстрировать свою реакцию при приближении к третьему повороту и на выходе из него. Он расценивал это как «глобальный сброс скорости» на протяжении двух последовательных секторов с жёлтыми флагами. Кроме того, он объяснил, что автомобиль, из-за которого первоначально появились жёлтые флаги, уже покинул зону вылета, поэтому ожидал, что жёлтые флаги будут убраны.

Стюарды не приняли эту трактовку. Если последовательные маршальские секторы находятся под действием жёлтых флагов, пилот должен продемонстрировать значительное снижение скорости в каждом отдельном секторе с жёлтыми флагами. Снижение скорости в последующем секторе не может задним числом считаться выполнением требования, действовавшего в предыдущем секторе. Кроме того, это требование не зависит от того, считает ли сам пилот, что первоначальная опасность всё ещё сохраняется на конкретном участке сектора с жёлтыми флагами.

Телеметрия чётко показала, что реакция Сайнса на жёлтые флаги произошла только в маршальском секторе 5. В маршальском секторе 4 не было существенного снижения скорости, которое можно было бы о