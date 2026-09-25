15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хотя неважно, посмотрю по телевизору». Опубликованы радиопереговоры Хэмилтона в Баку

«Хотя неважно, посмотрю по телевизору». Опубликованы радиопереговоры Хэмилтона в Баку
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пожаловался на отсутствие информации о тактике и своём отставании от соперников от своего гоночного инженера Карлоса Санти по ходу финального сегмента квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

Хэмилтон: А я на сколько отстаю? Передо мной никого нет.

Санти: Джордж Расселл впереди на 30 секунд.

Хэмилтон: Что мне делать, если передо мной никого нет? На сколько я отстаю? Пожалуйста, сообщи мне хоть что-нибудь…

Санти: Мы сейчас на седьмом месте.

Хэмилтон: Как?.. Хотя неважно, я посмотрю по телевизору, — приводит эфир радиопереговоров издание The Race в социальной сети Х.

Напомним, сессию Хэмилтон закончил на шестой позиции, его напарник Шарль Леклер будет стартовать с первого ряда.

Материалы по теме
Лидер Ф-1 провалился в Баку! Расселл воспользовался шансом и уничтожил остальных
Лидер Ф-1 провалился в Баку! Расселл воспользовался шансом и уничтожил остальных