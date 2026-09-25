«Хотя неважно, посмотрю по телевизору». Опубликованы радиопереговоры Хэмилтона в Баку

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пожаловался на отсутствие информации о тактике и своём отставании от соперников от своего гоночного инженера Карлоса Санти по ходу финального сегмента квалификации Гран-при Азербайджана.

Хэмилтон: А я на сколько отстаю? Передо мной никого нет.

Санти: Джордж Расселл впереди на 30 секунд.

Хэмилтон: Что мне делать, если передо мной никого нет? На сколько я отстаю? Пожалуйста, сообщи мне хоть что-нибудь…

Санти: Мы сейчас на седьмом месте.

Хэмилтон: Как?.. Хотя неважно, я посмотрю по телевизору, — приводит эфир радиопереговоров издание The Race в социальной сети Х.

Напомним, сессию Хэмилтон закончил на шестой позиции, его напарник Шарль Леклер будет стартовать с первого ряда.