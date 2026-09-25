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Руководитель «Ред Булл» раскрыл детали проблем с двигателем Макса Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» раскрыл детали проблем с двигателем Макса Ферстаппена
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал проблемы Макса Ферстаппена с силовой установкой в квалификации Гран-при Азербайджана, из-за которых нидерландец занял лишь восьмое место.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«Сегодня сложно не быть очень разочарованным. Макс на протяжении всего уикенда показывал очень сильный темп и с каждым выездом на трассу всё ближе подбирался к лидерам, поэтому мы возлагали большие надежды на квалификацию. Особенно обнадёживало то, что мы приехали сюда с последним обновлением.

Однако во время квалификации на машине Макса возникла проблема с силовой установкой, которая по ходу сессии становилась всё серьёзнее. Она не только привела к значительному дефициту скорости на прямых, но и сильно усложнила нам работу с отдачей энергии и подготовкой шин. В таких условиях восьмое место стало своего рода минимизацией ущерба. Сегодня вечером мы заменим неисправные компоненты, и я знаю, что завтра Макс вместе с командой будет очень упорно бороться, чтобы вернуться на подиум», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.

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