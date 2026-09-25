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В «Мерседесе» отреагировали на аварию Антонелли в квалификации ГП Азербайджана

В «Мерседесе» отреагировали на аварию Антонелли в квалификации ГП Азербайджана
Комментарии

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал аварию Андреа Кими Антонелли в квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«Это была неприятная сессия для Кими, особенно если учитывать темп, который он и машина показывали на протяжении всего уикенда. Он задел стену в первом повороте после того, как машина получила больше сцепления, чем он ожидал, когда он вошёл в поворот, а вскоре после этого гоночный контроль попросил его остановить машину. Подобные инциденты являются частью длинного сезона и могут произойти на городской трассе вроде этой, где запас прочности минимален. Это ещё один момент, на котором можно учиться.

В этом сезоне Кими уже несколько раз показывал, что способен быстро оставлять неудачи позади. Темп был с нами на протяжении всего уикенда, и завтра нашей целью будет отыграть как можно больше позиций. Команда отремонтирует и подготовит машину, и мы уверены, что он сможет пробиться вперёд по ходу гонки», — приводит слова Лорда пресс-служба команды.

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