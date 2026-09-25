Хэмилтон — о квалификации ГП Азербайджана: мы не могли соперничать с «Мерседесом»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил седьмое место в квалификации Гран-при Азербайджана и отметил преимущество «Мерседеса» в скорости.

«Квалификация снова получилась довольно плохой. Дело точно не в том, что мы недостаточно старались. В первом и втором сегментах всё было довольно неплохо. По крайней мере, первый прошёл достаточно хорошо. Во втором уже было немного сложнее. Когда мы вышли в третий сегмент, они изменили план. Вместо двух попыток мы в итоге ждали. Поскольку я был впереди Шарля, передо мной никого не было, и я не мог воспользоваться слипстримом, что само по себе стоило нам довольно много времени.

В любом случае мы не могли соперничать с «Мерседесом». На прямых они просто намного быстрее нас. Они отлично поработали. Думаю, завтра обгонять «Мерседес» будет сложно. Нам будет тяжело держаться за «Мерседесом» на прямых, учитывая преимущество их двигателя на прямых, но я отдам все силы, которые у меня есть», — сказал Хэмилттон в эфире Sky Sports.