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Хэмилтон — о квалификации ГП Азербайджана: мы не могли соперничать с «Мерседесом»

Хэмилтон — о квалификации ГП Азербайджана: мы не могли соперничать с «Мерседесом»
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил седьмое место в квалификации Гран-при Азербайджана и отметил преимущество «Мерседеса» в скорости.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«Квалификация снова получилась довольно плохой. Дело точно не в том, что мы недостаточно старались. В первом и втором сегментах всё было довольно неплохо. По крайней мере, первый прошёл достаточно хорошо. Во втором уже было немного сложнее. Когда мы вышли в третий сегмент, они изменили план. Вместо двух попыток мы в итоге ждали. Поскольку я был впереди Шарля, передо мной никого не было, и я не мог воспользоваться слипстримом, что само по себе стоило нам довольно много времени.

В любом случае мы не могли соперничать с «Мерседесом». На прямых они просто намного быстрее нас. Они отлично поработали. Думаю, завтра обгонять «Мерседес» будет сложно. Нам будет тяжело держаться за «Мерседесом» на прямых, учитывая преимущество их двигателя на прямых, но я отдам все силы, которые у меня есть», — сказал Хэмилттон в эфире Sky Sports.

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