Норрис: лучше умру, пытаясь завоевать поул, чем соглашусь на третье, четвёртое место

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал квалификацию Гран-при Азербайджана, в которой занял пятое место.

«Если честно, всё работало хорошо. Оскар стал третьим, думаю, второе место было вполне достижимо. Я чувствовал себя уверенно в машине, но просто слишком сильно затормозил. Я лучше умру, пытаясь завоевать поул, чем просто соглашусь на третье, четвёртое, пятое, шестое место или какое-то ещё. Хочу провести идеальный круг, а не просто проехать средний круг, поэтому пришлось заплатить за это. В остальном машина была неплохой, просто мы очень сильно отстаём, особенно моя машина. На прямых мы сильно уступаем, а здесь их много, поэтому это ограничивает наши возможности. Это просто больно, однако я ничего не могу с этим поделать», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.