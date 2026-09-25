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Норрис: лучше умру, пытаясь завоевать поул, чем соглашусь на третье, четвёртое место

Норрис: лучше умру, пытаясь завоевать поул, чем соглашусь на третье, четвёртое место
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал квалификацию Гран-при Азербайджана, в которой занял пятое место.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«Если честно, всё работало хорошо. Оскар стал третьим, думаю, второе место было вполне достижимо. Я чувствовал себя уверенно в машине, но просто слишком сильно затормозил. Я лучше умру, пытаясь завоевать поул, чем просто соглашусь на третье, четвёртое, пятое, шестое место или какое-то ещё. Хочу провести идеальный круг, а не просто проехать средний круг, поэтому пришлось заплатить за это. В остальном машина была неплохой, просто мы очень сильно отстаём, особенно моя машина. На прямых мы сильно уступаем, а здесь их много, поэтому это ограничивает наши возможности. Это просто больно, однако я ничего не могу с этим поделать», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

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