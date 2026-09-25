«Не знаю, спросите ФИА». Вассёр — о преимуществе двигателя «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал ситуацию, при которой «Мерседес» не был признан лучшей силовой установкой на стартовой решётке по системе ADUO, и квалификацию Гран-при Азербайджана.

«Не знаю, спросите ФИА, я бы, наверное, дал вам другой ответ. Действительно, это выглядит странно. Дело не только в двигателе, но и в сопротивлении воздуха. И, думаю, у Ферстаппена возникла проблема с батареей, только я не знаю, произошла она на необходимом круге или нет», — приводит слова Вассёра издание Formula Passion.

Напомним, поул-позицию в Азербайджане завоевал пилот немецкой команды Джордж Расселл с большим отрывом: британец оказался быстрее ближайшего соперника Шарля Леклера на 0,837 секунды.