Хаджар высказался о четвёртом месте в квалификации Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал четвёртое место в квалификации Гран-при Азербайджана.

«Мне нравится такой подход. Вчера я действовал очень осторожно вплоть до первого сегмента, где сделал шаг вперёд, но мне просто казалось, что мне нужно было проехать больше кругов на машине, чтобы действительно оказаться во втором ряду на стартовой решётке. Впереди всё очень плотно. Я доволен собой. Просто если бы я участвовал в последних трёх гонках, то определённо стартовал бы со второго места. Мне просто кажется, что после двух месяцев перерыва это довольно сложная трасса для возвращения.

Я сказал себе, что на возвращении мне обязательно нельзя задеть стену или что-то в этом роде, потому что нет смысла идти на большой риск. На протяжении всего уикенда на самых узких участках я пилотировал не на максимум. В третьем сегменте я сделал этот естественный шаг, однако при этом полностью контролировал ситуацию и начал получать немного больше удовольствия. В конце второго я, наоборот, уже начал рисковать и впервые за этот уикенд допустил ошибку, заблокировав колёса», — приводит слова Хаджара RacingNews365.