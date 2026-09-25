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Леклер: у нас было много проблем с машиной, которая ведёт себя непредсказуемо

Леклер: у нас было много проблем с машиной, которая ведёт себя непредсказуемо
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой монегаск занял второе место, но с большим отставанием от пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла почти в секунду.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«К сожалению, думаю, что мы выжали максимум. Говорю «к сожалению», потому что, когда отставание составляет восемь десятых, мне хотелось бы приезжать сюда и говорить: «Здесь я ошибся, там ошибся, и мы что-то оставили на трассе». Но в этот раз, думаю, оба моих круга были достаточно хорошими. Обычно на этой трассе я не оставляю большого запаса по расстоянию до стен, однако в этот уикенд мне не хватает уверенности, чтобы подъезжать к ним ближе.

К сожалению, в последние дни у нас было много проблем с машиной, которая ведёт себя непредсказуемо, поэтому те 5-10 см, которые я оставляю везде, в итоге обошлись мне очень дорого на такой трассе. Так что, безусловно, в этом есть определённый запас по скорости. Но мы испытывали трудности. Было бы неправдой сказать, что я знаю, откуда взялись эти восемь десятых отставания от Джорджа, поэтому нам нужно работать. Мой круг, особенно второй сектор, был хорошим, однако даже там я проиграл четыре десятых», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

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