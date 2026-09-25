«Уильямс» выступил с заявлением после штрафа Сайнса в квалификации Гран-при Азербайджана

Команда «Уильямс» прокомментировала решение стюардов оштрафовать Карлоса Сайнса на пять позиций на стартовой решётке после квалификации Гран-при Азербайджана за недостаточное снижение скорости в зоне действия жёлтых флагов.

«Мы понимаем и уважаем решение ФИА о нарушении, связанном с жёлтыми флагами, которое было вынесено в отношении Карлоса во время сегодняшней квалификации. Мы хотим ясно подчеркнуть, что безопасность всегда является приоритетом и Карлос никогда намеренно не проигнорировал бы жёлтые флаги, независимо от того, что ему нужно было отыграть на трассе.

Карлос значительно снизил скорость, приближаясь к месту инцидента, начав тормозить раньше и потеряв три-четыре десятых секунды в третьем повороте. Он всегда видел Ландо впереди и чётко контролировал ситуацию, поэтому никому не угрожал. Это произошло ещё до инцидента, на прямой после выхода из второго поворота, когда Карлос ехал в слипстриме за впереди идущей машиной.

Это суровое наказание, которое нам предстоит принять, поскольку Карлос понимает и уважает важность флагов, особенно на улицах Баку. Мы принимаем решение и сделаем всё возможное, чтобы завтра отыграть позиции во время Гран-при», — сообщается в заявлении, опубликованном на странице команды в соцсетях.