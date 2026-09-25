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В «Феррари» хотят сместить Вассёра с должности после нынешнего сезона — источник

В «Феррари» хотят сместить Вассёра с должности после нынешнего сезона — источник
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«Феррари» может расстаться с руководителем команды Фредериком Вассёром после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист PlanetF1 Томас Махер.

«По этому поводу несколько источников утверждают, что «Феррари» хочет после завершения нынешнего сезона организовать уход Вассёра с поста, позволив ему вернуться к менее публичной и менее напряжённой жизни и сосредоточиться на личных приоритетах. Предполагается, что «Феррари» намерена предоставить Вассёру возможность покинуть команду на приемлемых для обеих сторон условиях, одновременно обеспечив план преемственности», — написал Махер на своей странице в социальной сети Х.

Ранее экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил о своём желании возглавить «Феррари».

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