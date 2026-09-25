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Расселл установил рекорд по отрыву на поуле в истории Гран-при Азербайджана

Расселл установил рекорд по отрыву на поуле в истории Гран-при Азербайджана
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл завоевал поул на Гран-при Азербайджана с крупнейшим преимуществом в истории квалификаций на трассе в Баку. Британец опередил ближайшего соперника на 0,837 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал экс-пилоту команды Нико Росбергу в 2016 году.

Крупнейшие отрывы на поуле в истории Гран-при Азербайджана:

  • 2026 — Джордж Расселл, 0,837 секунды;
  • 2016 — Нико Росберг, 0,757 секунды;
  • 2025 — Макс Ферстаппен, 0,478 секунды.

Напомним, лидирующий в чемпионате Формулы-1 и напарник Расселла Андреа Кими Антонелли будет стартовать с 16-й позиции в гонке Гран-при Азербайджана. Самому британцу на первом ряду стартовой решётки компанию составит Шарль Леклер.

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