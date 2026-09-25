The Race: Даниил Квят сыграл роль в успешных этапах «Альпин» в Канаде и Японии

Бывший пилот «Ред Булл» Даниил Квят помогает «Альпин» в развитии машины и работе по ходу гоночных уикендов. Как сообщает The Race, россиянин сыграл значительную роль в успешных выступлениях команды на этапах в Канаде и Японии.

Роль Квята в «Альпин» до сих пор публично не афишировалась. Он делит обязанности по работе на симуляторе с резервными пилотами команды Паулем Ароном и Кушем Майни. В его задачи входит работа по развитию машины, а также поддержка команды во время гоночных уикендов, когда Арону необходимо присутствовать на выездном этапе.

Во время гоночных уикендов Квят поддерживает связь с основным пилотом «Альпин» Пьером Гасли, с которым ранее был напарником по молодёжной программе «Ред Булл». По информации источника, работа россиянина оказалась значимой для «Альпин» во время успешных для команды уикендов в Канаде и Японии.