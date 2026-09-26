Пиастри: борьба с Расселом? Если у него будет крюк, за который я смогу зацепиться

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри с юмором оценил шансы побороться с Джорджем Расселлом из «Мерседеса» в гонке Гран-при Азербайджана.

«Борьба с Расселлом? Если у него есть крюк, за который я смогу зацепиться сзади, то, возможно. Посмотрим, что мы сможем сделать. Думаю, «Мерседес» здесь невероятно быстр, но, похоже, все остальные находятся примерно в одной группе. Если честно, на тренировках наш гоночный темп выглядел довольно хорошо. Так что, думаю, мы сможем удержаться и побороться в группе позади Джорджа. Посмотрим также, на каком круге Кими Антонелли начнёт пробиваться вперёд.

Думаю, отдельные круги здесь и там получались сильными, но между ними было много не слишком удачных, и временами мы выглядели вполне неплохо. Однако нашей машине нужны определённые условия, а найти их на городской трассе очень сложно. В квалификации мы немного оживаем, всё становится чуть проще, и нам легче раскрыть потенциал машины. Но лично я чувствую, что мы хорошо набирали форму, и в целом остался доволен своим кругом в третьем сегменте», — приводит слова Пиастри RacingNews365.