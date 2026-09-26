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«Думаю, опередить Хэмилтона было возможно». Гасли — о квалификации Гран-при Азербайджана

«Думаю, опередить Хэмилтона было возможно». Гасли — о квалификации Гран-при Азербайджана
Комментарии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли считает, что мог опередить Льюиса Хэмилтона из «Феррари» в квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«В эти выходные мы проделали очень хорошую работу с точки зрения настроек машины и пришли к тому состоянию, когда я действительно могу чувствовать себя комфортно с балансом и атаковать на каждом участке трассы. Я очень доволен. Квалификация получилась сильной. Если честно, оба наших последних выезда были испорчены из-за того, что другие пилоты вылетали с трассы, поэтому, думаю, в машине был ещё больший потенциал. Думаю, опередить Льюиса [Хэмилтона] было возможно.

Мы не можем на это повлиять, нам просто не повезло, что перед нами постоянно кто-то вылетал. Но если смотреть на ситуацию в целом, я просто доволен машиной. У нас хорошая базовая платформа, которая также придаёт мне уверенности перед завтрашней гонкой и последующими этапами. У «Феррари», вероятно, больше скорости, однако, думаю, это тот случай, когда я чувствовал себя в Баку лучше всего с точки зрения баланса машины. Здесь всегда сложно с шинами и всем остальным, но, по крайней мере, я действительно мог бросать машину из стороны в сторону и играть с ней. Мы начинаем гонку с хорошей позиции, чтобы набрать хорошие очки», — приводит слова Гасли официальный сайт Формулы-1.

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