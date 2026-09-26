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«Невероятная ошибка». Жак Вильнёв — об аварии Антонелли в квалификации Баку

«Невероятная ошибка». Жак Вильнёв — об аварии Антонелли в квалификации Баку
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Чемпион Формулы-1 в сезоне-1997 Жак Вильнёв отреагировал на столкновение 20-летнего гонщика немецкого коллектива «Мерседес» итальянца Андреа Кими Антонелли со стеной в квалификации Гран-при Азербайджана, из-за чего тот был вынужден завершить выступление уже во втором сегменте.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«Антонелли промахнулся не на дюйм, а сильно больше. Просто невероятная ошибка, и Кими совершает её в этот уикенд, когда его напарник выступает совершенно на другом уровне. Так что сейчас явно неподходящее время для таких ошибок, но нынешние правила облегчают возвращение позиций по ходу гонки», — сказал Вильнёв в эфире Sky Sports.

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