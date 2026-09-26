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Хэмилтон не поддержит приход Хорнера в «Феррари» — Autoracer

Хэмилтон не поддержит приход Хорнера в «Феррари» — Autoracer
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Семикратный чемпион мира, британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не поддержит возможный приход Кристиана Хорнера на пост руководителя команды. Об этом сообщает портал Autoracer.

«Хорнер, впрочем, никогда не выглядел большим поклонником Хэмилтона, особенно после лет жёсткого соперничества «Мерседеса» и «Ред Булл». И чувство, похоже, взаимно: Льюис также не видел бы добрым знаком возможный приход Хорнера в команду», — говорится в материале издания.

Напомним, Хорнер был руководителем австрийской команды «Ред Булл» с 2005 по 2025 год.

Льюис Хэмилтон выступает за «Феррари» с февраля 2024 года после ухода из «Мерседеса».

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