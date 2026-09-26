Макс Ферстаппен выступил против проведения этапов Ф-1 на Ближнем Востоке

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен выразил уверенность в том, что этапы «Королевских гонок» не стоит проводить в Катаре и Абу-Даби в этом сезоне из-за близости к зонам военных конфликтов.

«Обычно я с нетерпением жду поездок в Катар и Абу-Даби, но когда знаешь, что рядом идёт война… Думаю, нам не стоит туда ехать. Но это уже от меня не зависит», — приводит слова Ферстаппена аккаунт Nachez в социальной сети Х.

Этапы в Катаре и Абу-Даби запланированы на 29 ноября и 6 декабря и должны завершить сезон-2026. Их проведение остаётся под вопросом из-за конфликта на Ближнем Востоке. В качестве запасного варианта для финала сезона рассматривается Имола.