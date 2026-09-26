Хорнер заявил, что Марко изначально не хотел приглашать Ферстаппена в «Ред Булл»

Бывший руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что экс-советник команды Хельмут Марко изначально не хотел приглашать нидерландского гонщика Макса Ферстаппена.

«За несколько дней до моего увольнения он [Хельмут Марко] ещё ночевал у меня дома, проводил время с моей семьёй. И всё же не было сказано ни слова», — приводит слова Хорнера Racing News365.

По его словам, Марко был «непредсказуем, холоден и в конечном итоге нелоялен».

Хорнер также утверждает, что Марко назвал отца пилота Йоса Ферстаппена кошмаром и заявил: «Этот парень нам не нужен».

Напомним, Хорнер был руководителем австрийской команды «Ред Булл» с 2005 по 2025 год.