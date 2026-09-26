В «Макларене» объяснили недостаток скорости на прямых у Норриса в квалификации в Баку

Руководитель британской команды «Макларен» Андреа Стелла назвал вероятную причину недостатка скорости пилота коллектива Ландо Норриса на прямых участках в квалификации Гран-при Азербайджана.

«Похоже, это связано с определённой особенностью работы впрыска топлива. Надеемся, что мы или адаптивные системы сможем улучшить ситуацию к гонке. Иногда силовая установка выдаёт немного меньше мощности, но это конкретное явление, конкретная проблема. Она никак не связана с общей работой силовой установки», — приводит слова Стеллы портал Motorsport.

Техническая проблема привела к нехватке максимальной скорости у болида Норриса в квалификации Гран-при Азербайджана. Действующий чемпион Формулы-1 показал лишь пятое время.