Окончательная стартовая решётка Гран-при Азербайджана Формулы-1

Опубликована окончательная стартовая решётка гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1, которая состоится сегодня, 26 сентября.

Формула-1. Окончательная стартовая решётка Гран-при Азербайджана:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Исак Хаджар («Ред Булл»).

5. Ландо Норрис («Макларен»).

6. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

7. Пьер Гасли («Альпин»).

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

9. Франко Колапинто («Альпин»).

10. Оливер Берман («Хаас»).

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

12. Алекс Албон («Уильямс»).

13. Эстебан Окон («Хаас»).

14. Карлос Сайнс («Уильямс»).

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

17. Габриэл Бортолето («Ауди»).

18. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

19. Валттери Боттас («Кадиллак»)

20. Серхио Перес («Кадиллак»).

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Напомним, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл получили штрафы за замены элементов двигателя и будут стартовать с последнего ряда. Серхио Перес потерял три позиции за блокировку Оскара Пиастри. Карлос Сайнс был оштрафован пятью местами на решётке за недостаточное замедление под жёлтыми флагами.