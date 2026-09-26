Камара выиграл основную гонку Ф-2 в Баку, Цолов — второй, Данн — третий

В Баку, Азербайджан, завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем заезда стал бразильский пилот Invicta Racing Рафаэл Камара, болгарин Никола Цолов из Campos Racing финишировал вторым.
Формула-2. Гран-при Азербайджана. Основная гонка (топ-10):
1. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 29 кругов.
2. Никола Цолов (Campos Racing) +0.7 сек.
3. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +4.3.
4. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) +5.8.
5. Лауренс ван Хупен (Trident) +13.5.
6. Мари Бойя (Prema Racing) +13.8.
7. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) +15.5.
8. Ноэль Леон (Campos Racing) +17.2.
9. Габриэле Мини (MP Motorsport) +24.0.
10. Роман Билински (DAMS Lucas Oil) +24.4.
Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 207 очков.
2. Никола Цолов (Campos Racing) — 200.
3. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 189.
4. Габриэле Мини (MP Motorsport) — 163.
5. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) — 137.
6. Ноэль Леон (Campos Racing) — 133.
7. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) — 107.
8. Джошуа Дюрксен (Invicta Racing) — 90.
9. Куш Майни (ART Grand Prix) — 90.
10. Лауренс ван Хупен (Trident) — 90.
Отметим, первым финишную черту пересёк Данн, однако из-за штрафа за пересечение белой линии на въезде на пит-лейн первое место занял Камара.