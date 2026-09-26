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Камара выиграл основную гонку Ф-2 в Баку, Цолов — второй, Данн — третий

Камара выиграл основную гонку Ф-2 в Баку, Цолов — второй, Данн — третий
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В Баку, Азербайджан, завершилась основная гонка Формулы-2. Победителем заезда стал бразильский пилот Invicta Racing Рафаэл Камара, болгарин Никола Цолов из Campos Racing финишировал вторым.

Формула-2 2026. Этап 12, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Основная гонка 2
26 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Рафаэл Камара
Invicta Virtuosi Racing
59:57.958
2
Никола Цолов
Campos Racing
+0.747
3
Алекс Данн
Rodin Motorsport
+4.310

Формула-2. Гран-при Азербайджана. Основная гонка (топ-10):

1. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 29 кругов.
2. Никола Цолов (Campos Racing) +0.7 сек.
3. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +4.3.
4. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) +5.8.
5. Лауренс ван Хупен (Trident) +13.5.
6. Мари Бойя (Prema Racing) +13.8.
7. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) +15.5.
8. Ноэль Леон (Campos Racing) +17.2.
9. Габриэле Мини (MP Motorsport) +24.0.
10. Роман Билински (DAMS Lucas Oil) +24.4.

Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 207 очков.
2. Никола Цолов (Campos Racing) — 200.
3. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 189.
4. Габриэле Мини (MP Motorsport) — 163.
5. Дино Беганович (DAMS Lucas Oil) — 137.
6. Ноэль Леон (Campos Racing) — 133.
7. Мартиниус Стенсхорне (Rodin Motorsport) — 107.
8. Джошуа Дюрксен (Invicta Racing) — 90.
9. Куш Майни (ART Grand Prix) — 90.
10. Лауренс ван Хупен (Trident) — 90.

Отметим, первым финишную черту пересёк Данн, однако из-за штрафа за пересечение белой линии на въезде на пит-лейн первое место занял Камара.

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