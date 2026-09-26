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На болиде Макса Ферстаппена заменили силовую установку перед гонкой Гран-при Азербайджана

На болиде Макса Ферстаппена заменили силовую установку перед гонкой Гран-при Азербайджана
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Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что в преддверии гонки Гран-при Азербайджана на болиде четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена заменили элементы силовой установки, а именно ДВС, турбокомпрессор, выхлоп и батарею.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Не началось

Все новые компоненты — в пределах разрешённого на сезон лимита, поэтому штрафа на стартовой решётке представитель Нидерландов не получит.

Макс Ферстаппен в данный момент занимает шестое место в личном зачёте Формулы-1, у которого на счету 145 очков. Лидером является 20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. На его счету 292 очка.

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