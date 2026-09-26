На болиде Макса Ферстаппена заменили силовую установку перед гонкой Гран-при Азербайджана

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что в преддверии гонки Гран-при Азербайджана на болиде четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена заменили элементы силовой установки, а именно ДВС, турбокомпрессор, выхлоп и батарею.

Все новые компоненты — в пределах разрешённого на сезон лимита, поэтому штрафа на стартовой решётке представитель Нидерландов не получит.

Макс Ферстаппен в данный момент занимает шестое место в личном зачёте Формулы-1, у которого на счету 145 очков. Лидером является 20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. На его счету 292 очка.