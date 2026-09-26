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Доменикали: Ф-1 приближается к 1 млрд фанатов, 40% новых — женщины

Доменикали: Ф-1 приближается к 1 млрд фанатов, 40% новых — женщины
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что чемпионат приближается к 1 млрд болельщиков по всему миру.

«Близки к аудитории в 1 млрд фанатов. Огромная цифра. Формула-1 по всему миру — это мировой спорт. Мы проводим гонки в 24 местах по всему миру. Сегодня после этой невероятной возможности отправляюсь в Баку, Азербайджан, затем в Малайзию, затем в Сингапур. Привлекаем молодую аудиторию, а теперь и много женщин, которые следят за нами. И это здорово. 40% новых болельщиков — женщины. Так что это здорово», — приводит слова Доменикали портал Motorsport.

Он также отметил, что часть роста связана с тем, что сериал Netflix «Формула-1: Drive to Survive» и социальные сети стали чаще показывать пилотов с личной стороны, помогая строить бренды.

«Конечно, они профессиональные гонщики, но они знают, что являются частью более крупной экосистемы. Потому что обычно вы видите их в перчатках, в шлеме, в комбинезоне, и поэтому не узнаете их. Теперь мы открыли для них возможность быть узнаваемыми», — отметил Доменикали.

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