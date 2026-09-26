Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Азербайджана

Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящей гонки в Баку в рамках Гран-при Азербайджана.

«Сегодня прекрасная погода, хотя, можно сказать, безумно странно, что гонка проходит в субботу. В Баку у нас отличная машина, а пилотировать на этой трассе очень интересно. Для меня вчерашняя квалификация сложилась не лучшим образом, зато Шарль показал очень хороший результат, в том числе благодаря тому, что он воспользовался слипстримом.

Но сегодня нас ждёт трудная гонка. Я посмотрел, как развивались события на трассе во время гонки Формулы-2, и это тоже было весьма любопытно, но, разумеется, там по-прежнему применяется система DRS. Так что посмотрим, сможем ли мы сегодня совершать обгоны», — приводит слова Хэмилтона La Gazzetta Ferrari в социальной сети Х.