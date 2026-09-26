Вассёр прокомментировал слухи о возможном увольнении из «Феррари» после сезона-2026

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» француз Фредерик Вассёр прокомментировал слухи о возможном увольнении из итальянского коллектива после завершения сезона-2026.

«Работать в «Феррари» непросто, и это касается каждого члена нашей команды. На прошлой неделе мы читали, будто кого-то собираются уволить… Отсутствие душевного спокойствия явно делу не помогает», — приводит слова Вассёра портал Motorsport Italia.

Фредерик возглавляет «Скудерию» с января 2023 года. На этой должности он заменил Маттиа Бинотто, который ушёл в отставку в конце 2022-го. В данный момент итальянский коллектив занимает второе место в Кубке конструкторов с 358 очками.