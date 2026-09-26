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Ландо Норрис: я, вероятно, буду самым медленным на прямых и стану лёгкой мишенью

Ландо Норрис: я, вероятно, буду самым медленным на прямых и стану лёгкой мишенью
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис остался недоволен своим болидом после квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«Результат квалификации обусловлен разными факторами. Как я сказал, по какой-то причине на моей машине больше сопротивления, чем на машине Пиастри. Так что нам нужно понять, почему, по сути, я должен атаковать больше, чем Оскар, чтобы попытаться компенсировать нашу скорость на прямой.

Что касается «Мерседеса», здесь и то и другое. У них очень эффективная машина. Они всегда были такими на протяжении многих лет. Нам нужно сделать большой шаг в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными на трассах, где важна скорость на прямой, до конца сезона. Но у них также хорошая машина во всех поворотах. Они просто делают лучшую работу в каждой области. Силовая установка и машина. На завтра, думаю, у меня нет машины соответствующего уровня. Полагаю, я, вероятно, буду самым медленным на прямых и стану лёгкой мишенью для тех, кто позади», — приводит слова Норриса Motorsport.com.

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