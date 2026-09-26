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Карлос Сайнс до старта гонки ГП Азербайджана попал под расследование стюардов ФИА

Карлос Сайнс до старта гонки ГП Азербайджана попал под расследование стюардов ФИА
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Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс до старта гонки Гран-при Азербайджана попал под расследование стюардов ФИА за нарушение правил тренировочного старта. Оно будет проведено уже после финиша.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Идёт

Карлос Сайнс занимает 16-е место в личном зачёте Формулы-1 с шестью очками на счету. Его напарник Алекс Албон, представляющий Таиланд, располагается на 17-м месте, Алекс заработал пять очков. А в Кубке конструкторов британская команда занимает девятое место, набрав 11 очков.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Азербайджана, в которой отразит все наиболее важные и значимые детали и события.

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