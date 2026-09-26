Карлос Сайнс до старта гонки ГП Азербайджана попал под расследование стюардов ФИА

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс до старта гонки Гран-при Азербайджана попал под расследование стюардов ФИА за нарушение правил тренировочного старта. Оно будет проведено уже после финиша.

Карлос Сайнс занимает 16-е место в личном зачёте Формулы-1 с шестью очками на счету. Его напарник Алекс Албон, представляющий Таиланд, располагается на 17-м месте, Алекс заработал пять очков. А в Кубке конструкторов британская команда занимает девятое место, набрав 11 очков.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Азербайджана, в которой отразит все наиболее важные и значимые детали и события.