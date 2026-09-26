«Эта пара склонна к постоянным стычкам». Бриаторе — о Хэмилтоне и Леклере

Исполнительный советник команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал ситуацию с двумя пилотами «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, назвав их сварливой парой.

«Насколько мне известно, эта пара склонна к постоянным стычкам. Управлять двумя сильными пилотами — задача не из лёгких. Нужно просто дать им понять, что машина принадлежит команде. Это требует ответственности и внимания. Я бы никогда не хотел видеть, как один из моих гонщиков выталкивает другого», — приводит слова Бриаторе FormulaPassion.

Ранее Леклер заявил, что не хочет повторения инцидентов с Хэмилтоном после произошедшего в гонке Гран-при Италии в Монце. Напомним, тогда на первом круге гонки Хэмилтон и Леклер столкнулись в первом повороте: британец зашёл с внутренней стороны, но на выходе из второго поворота был вытеснен на гравий и откатился на 10-е место. Леклер на следующем круге разбил машину на выходе из «Параболики» и сошёл.