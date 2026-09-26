Алекс Албон врезался в стену во время гонки ГП Азербайджана

30-летний гонщик британского коллектива Формулы-1 «Уильямс» Алекс Албон, представляющий Таиланд, врезался в стену во время гонки Гран-при Азербайджана, которая проходит на городской трассе Баку.

Фото: Кадр из трансляции

Представитель Таиланда занимает 17-е место в личном зачёте Формулы-1 с пятью очками в активе. Его напарник испанец Карлос Сайнс располагается на 16-м месте, Карлос заработал шесть очков. А в Кубке конструкторов британская команда занимает девятое место, набрав 11 очков.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Азербайджана, в которой отразит все наиболее важные и значимые детали и события.