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Алекс Албон врезался в стену во время гонки ГП Азербайджана

Алекс Албон врезался в стену во время гонки ГП Азербайджана
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30-летний гонщик британского коллектива Формулы-1 «Уильямс» Алекс Албон, представляющий Таиланд, врезался в стену во время гонки Гран-при Азербайджана, которая проходит на городской трассе Баку.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

Фото: Кадр из трансляции

Представитель Таиланда занимает 17-е место в личном зачёте Формулы-1 с пятью очками в активе. Его напарник испанец Карлос Сайнс располагается на 16-м месте, Карлос заработал шесть очков. А в Кубке конструкторов британская команда занимает девятое место, набрав 11 очков.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Азербайджана, в которой отразит все наиболее важные и значимые детали и события.

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