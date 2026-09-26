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Формула-1, Гран-при Азербайджана, Джордж Расселл, Макс Ферстаппен

Джордж Расселл — победитель Гран-при Азербайджана с отрывом в 0,2 секунды от Ферстаппена
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Сегодня, 26 сентября, на городской трассе в Баку состоялась гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона-2026/2027, победителем которой стал пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл. Второе место занял гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. А тройку сильнейших замкнул его напарник француз Исак Хаджар.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

Отметим, что преимущество Расселла на финише над Ферстаппеном составило лишь 0,196 секунды. А в споре за седьмое место Арвид Линдблад опередил Эстебана Окона всего на 30 тысячных секунды.

Формула-1. Результаты гонки Гран-при Азербайджана:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 51 круг.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.196.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +10.704.
4. Шарль Леклер («Феррари») +14.136.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +14.512.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.382.
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +31.159.
8. Эстебан Окон («Хаас») +31.189.
9. Оливер Бер