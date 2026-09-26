Джордж Расселл — победитель Гран-при Азербайджана с отрывом в 0,2 секунды от Ферстаппена

Сегодня, 26 сентября, на городской трассе в Баку состоялась гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона-2026/2027, победителем которой стал пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл. Второе место занял гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. А тройку сильнейших замкнул его напарник француз Исак Хаджар.
Отметим, что преимущество Расселла на финише над Ферстаппеном составило лишь 0,196 секунды. А в споре за седьмое место Арвид Линдблад опередил Эстебана Окона всего на 30 тысячных секунды.
Формула-1. Результаты гонки Гран-при Азербайджана:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 51 круг.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.196.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +10.704.
4. Шарль Леклер («Феррари») +14.136.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +14.512.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.382.
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +31.159.
8. Эстебан Окон («Хаас») +31.189.
9. Оливер Бер