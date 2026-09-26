Джордж Расселл — победитель Гран-при Азербайджана с отрывом в 0,2 секунды от Ферстаппена

Сегодня, 26 сентября, на городской трассе в Баку состоялась гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона-2026/2027, победителем которой стал пилот немецкого коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл. Второе место занял гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. А тройку сильнейших замкнул его напарник француз Исак Хаджар.

Отметим, что преимущество Расселла на финише над Ферстаппеном составило лишь 0,196 секунды. А в споре за седьмое место Арвид Линдблад опередил Эстебана Окона всего на 30 тысячных секунды.

Формула-1. Результаты гонки Гран-при Азербайджана:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 51 круг.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.196.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +10.704.

4. Шарль Леклер («Феррари») +14.136.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +14.512.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.382.

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +31.159.

8. Эстебан Окон («Хаас») +31.189.

9. Оливер Бер