Колапинто спровоцировал завал на 35-м круге гонки Ф-1 в Баку, Норрис и Гасли сошли

Пилот «Альпин» Франко Колапинто спровоцировал массовую аварию по ходу гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1, которая проходит в Баку.

На 36-м круге Колапинто заблокировал колёса на торможении в первый поворот и снёс своего напарника Пьера Гасли и чемпиона мира — 2025 пилота «Макларена» Ландо Норриса. Всем троим пришлось сойти с дистанции. На трассе появилась машина безопасности.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, другой пилот «Макларена» Оскар Пиастри заблокировал колёса перед первым поворотом и вылетел в зону безопасности. После этого он вернулся в гонку лишь 15-м.

Фото: Кадр из трансляции

На момент написания новости лидером гонки является пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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Видео: рекордсмены Формулы-1.