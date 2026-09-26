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Колапинто спровоцировал завал на 35-м круге гонки Ф-1 в Баку, Норрис и Гасли сошли

Колапинто спровоцировал завал на 35-м круге гонки Ф-1 в Баку, Норрис и Гасли сошли
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто спровоцировал массовую аварию по ходу гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1, которая проходит в Баку.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

На 36-м круге Колапинто заблокировал колёса на торможении в первый поворот и снёс своего напарника Пьера Гасли и чемпиона мира — 2025 пилота «Макларена» Ландо Норриса. Всем троим пришлось сойти с дистанции. На трассе появилась машина безопасности.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, другой пилот «Макларена» Оскар Пиастри заблокировал колёса перед первым поворотом и вылетел в зону безопасности. После этого он вернулся в гонку лишь 15-м.

Фото: Кадр из трансляции

На момент написания новости лидером гонки является пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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