Франко Колапинто принёс извинения за завал перед «Альпин» и Пьером Гасли

Пилот команды «Альпин» аргентинец Франко Колапинто принёс извинения сотрудникам коллектива и своему напарнику французу Пьеру Гасли за аварию, которую он устроил на рестарте гонки Гран-при Азербайджана. В результате инцидента Франко врезался в Пьера. Таким образом, оба гонщика сошли с дистанции.
— Постарайся держать обороты, дружище, ради температур силовой установки. Мы заедем в боксы и осмотрим машину. Цель — вернуться на трассу.
— Нет, дружище, мы сошли. Прости, дружище. Прошу прощения перед всей командой.
— Значит, в боксы, в боксы. Остановимся в боксах. Осмотрим машину. Оставайся в машине. Итак, мы снимаем машину с гонки.
— Да. Простите. Приношу свои извинения всем. Прошу извинения у Пьера. Я полностью заблокировал колёса, — сказал Колапинто в ходе радиопереговоров.
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