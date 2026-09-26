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Франко Колапинто принёс извинения за завал перед «Альпин» и Пьером Гасли

Франко Колапинто принёс извинения за завал перед «Альпин» и Пьером Гасли
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Пилот команды «Альпин» аргентинец Франко Колапинто принёс извинения сотрудникам коллектива и своему напарнику французу Пьеру Гасли за аварию, которую он устроил на рестарте гонки Гран-при Азербайджана. В результате инцидента Франко врезался в Пьера. Таким образом, оба гонщика сошли с дистанции.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

— Постарайся держать обороты, дружище, ради температур силовой установки. Мы заедем в боксы и осмотрим машину. Цель — вернуться на трассу.
— Нет, дружище, мы сошли. Прости, дружище. Прошу прощения перед всей командой.

— Значит, в боксы, в боксы. Остановимся в боксах. Осмотрим машину. Оставайся в машине. Итак, мы снимаем машину с гонки.
— Да. Простите. Приношу свои извинения всем. Прошу извинения у Пьера. Я полностью заблокировал колёса, — сказал Колапинто в ходе радиопереговоров.

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