«Трудный период позади». Джордж Расселл прокомментировал победу в гонке на ГП Азербайджана

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал победу в гонке Гран-при Азербайджана.

«Здорово вернуться на вершину подиума. Хочу поблагодарить команду за то, что продолжала верить в меня даже в трудные времена и помогла мне их преодолеть. Я горжусь тем, как провёл этот уикенд. В первой половине гонки всё шло довольно гладко, у нас был отрыв. На рестарте после автомобиля безопасности, когда Ферстаппен оказался позади меня, я думал, что и дальше будет легко, но он невероятно пилотировал в концовке гонки. На последнем круге появились жёлтые флаги, я отпустил газ, а когда вновь нажал на педаль, турбина не работала. У меня не было мощности, Макс почти догнал меня на самой финишной линии. Было бы очень обидно так потерять гонку. После летнего перерыва я получил больше опыта в работе с иным стилем пилотирования, чувствую, что с каждой гонкой становлюсь всё сильнее. Я вновь начинаю чувствовать себя уверенно, и это по-настоящему здорово.

Какой план в борьбе за титул? Выиграть все оставшиеся гонки! Мой напарник проводит потрясающий сезон, он практически безупречен. Я сосредоточусь на себе, и, если смогу выступать на таком же уровне в следующих гонках, буду доволен независимо от того, чем закончится сезон. У меня был очень трудный период, но теперь есть ощущение, что он позади», — сказал Расселл после гонки.