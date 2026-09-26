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Ферстаппен прокомментировал второе место в гонке Гран-при Азербайджана

Ферстаппен прокомментировал второе место в гонке Гран-при Азербайджана
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал гонку Гран-при Азербайджана, в которой он финишировал вторым. Победителем стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«У нас была хорошая гонка. Первый отрезок на «медиуме» получился трудным, но мы всё равно пробились на третье место. Затем удалось хорошо рестартовать, поднялись на второе и держались в секунде от лидера. На последнем круге, когда появились жёлтые флаги, Джордж, по-моему, потерял наддув на выходе из поворота, поэтому мне удалось его нагнать. На финишной черте был очень близок, но всё же недостаточно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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