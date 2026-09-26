Ферстаппен прокомментировал второе место в гонке Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал гонку Гран-при Азербайджана, в которой он финишировал вторым. Победителем стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

«У нас была хорошая гонка. Первый отрезок на «медиуме» получился трудным, но мы всё равно пробились на третье место. Затем удалось хорошо рестартовать, поднялись на второе и держались в секунде от лидера. На последнем круге, когда появились жёлтые флаги, Джордж, по-моему, потерял наддув на выходе из поворота, поэтому мне удалось его нагнать. На финишной черте был очень близок, но всё же недостаточно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.