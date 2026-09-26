Исак Хаджар объяснил значимость третьего места в гонке ГП Азербайджана в своей карьере

Гонщик «Ред Булл» француз Исак Хаджар рассказал, почему третье место в гонке Гран-при Азербайджана стало для него особенным, а также раскрыл состояние своего здоровья.

«Это были длинные шесть недель, но, думаю, я вернулся в правильный момент. Это первый подиум, который я завоевал за счёт чистого темпа, и очень доволен результатом. Я чувствовал себя уверенно, по ходу уикенда мы шаг за шагом прогрессировали. На этой трассе легко можно оказаться в стене, и мне это явно не нужно было — подорвало бы уверенность. Я очень доволен, хотя всё ещё чувствую онемение в руке. С нетерпением жду дальнейших гонок — нас ждёт плотное расписание, и не могу дождаться поездки на «Сепанг», — сказал Хаджар после гонки.