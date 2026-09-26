«Нужно просто дисквалифицировать». Ландо Норрис обрушился с критикой на Колапинто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что ФИА должна действовать строже и начать дисквалифицировать пилотов за безответственное пилотирование. На 35-м круге гонки Гран-при Азербайджана произошёл завал с участием пилотов «Альпин» и Норриса. Франко Колапинто заблокировал колёса на торможении и снёс Гасли и Норриса. Все трое сошли с дистанции.

«Я считаю, что ФИА должна действовать строже и начать дисквалифицировать за подобное. Это просто безответственность со стороны пилотов. Это стоит огромных денег, все детали моей машины теперь в мусорке. Пилотов нужно просто дисквалифицировать, потому что это не тот уровень пилотирования, который заслуживает быть в Ф-1», — приводит слова Норриса портал The Race.