15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нужно просто дисквалифицировать». Ландо Норрис обрушился с критикой на Колапинто

«Нужно просто дисквалифицировать». Ландо Норрис обрушился с критикой на Колапинто
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что ФИА должна действовать строже и начать дисквалифицировать пилотов за безответственное пилотирование. На 35-м круге гонки Гран-при Азербайджана произошёл завал с участием пилотов «Альпин» и Норриса. Франко Колапинто заблокировал колёса на торможении и снёс Гасли и Норриса. Все трое сошли с дистанции.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Я считаю, что ФИА должна действовать строже и начать дисквалифицировать за подобное. Это просто безответственность со стороны пилотов. Это стоит огромных денег, все детали моей машины теперь в мусорке. Пилотов нужно просто дисквалифицировать, потому что это не тот уровень пилотирования, который заслуживает быть в Ф-1», — приводит слова Норриса портал The Race.

Материалы по теме
Фото
Колапинто спровоцировал завал на 35-м круге гонки Ф-1 в Баку, Норрис и Гасли сошли
Материалы по теме