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Джордж Расселл оформил первый в карьере в Формуле-1 «Большой шлем»

Джордж Расселл оформил первый в карьере в Формуле-1 «Большой шлем»
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Пилот немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл оформил первый в карьере в Формуле-1 «Большой шлем» в рамках Гран-при Азербайджана.

В ходе этого уикенда Джордж одержал победу в гонке, лидировал на всех кругах гонки, показал лучший круг, а также завоевал поул-позицию в квалификации. При этом Расселл ещё и продемонстрировал лучшее время в первом, во втором и в третьем секторе.

Отметим, что столько же «Больших шлемов» в Ф-1 среди действующих пилотов у Фернандо Алонсо.

В личном зачёте Формулы-1 представитель Великобритании занимает второе место. После 15 этапов «Королевских гонок» Джордж заработал 236 очков.

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