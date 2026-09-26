Джордж Расселл оформил первый в карьере в Формуле-1 «Большой шлем»

Пилот немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл оформил первый в карьере в Формуле-1 «Большой шлем» в рамках Гран-при Азербайджана.

В ходе этого уикенда Джордж одержал победу в гонке, лидировал на всех кругах гонки, показал лучший круг, а также завоевал поул-позицию в квалификации. При этом Расселл ещё и продемонстрировал лучшее время в первом, во втором и в третьем секторе.

Отметим, что столько же «Больших шлемов» в Ф-1 среди действующих пилотов у Фернандо Алонсо.

В личном зачёте Формулы-1 представитель Великобритании занимает второе место. После 15 этапов «Королевских гонок» Джордж заработал 236 очков.

Видео: самая короткая карьера в Формуле-1.