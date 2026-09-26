Лиам Лоусон выразил недовольство столкновением с Арвидом Линдбладом в гонке в Баку

24-летний пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон выразил недовольство столкновением с Арвидом Линдбладом в гонке Гран-при Азербайджана. На 31-м круге после рестарта Арвид попытался совершить агрессивный манёвр по внутренней траектории в первом повороте, однако не рассчитал дистанцию, из-за плотной борьбы с гонщиком «Хааса» Оливером Берманом сместился и врезался в бок болида Лоусона. В результате этого машину Лиама развернуло, что потенциально лишило его попадания в очковую зону.

«Я, конечно, не собираюсь подавать протест против своего товарища по команде, но не понимаю, в чём дело. Он врезался с такой силой, что в днище болида образовалась дырка, а я как раз поворачивал, чтобы уступить ему дорогу», — приводит слова Лоусона портал The Race.