Колапинто оштрафовали на 10 секунд за контакт с Гасли и Норрисом в Баку

Пилот «Альпин» Франко Колапинто получил 10-секундный штраф за столкновение на рестарте Гран-при Азербайджана. Поскольку аргентинец сошёл с дистанции и не смог отбыть наказание, штраф будет конвертирован в потерю мест на старте Гран-при Бахрейна. Количество позиций, которые он потеряет, ещё должно быть подтверждено в письменном решении стюардов.

Инцидент произошёл в первом повороте на 36-м круге сразу после того, как пелотон был отпущен из режима машины безопасности, вызванного аварией Алекса Албона («Уильямс»). Колапинто заблокировал колёса при торможении и ударил напарника по «Альпин» Пьера Гасли. В столкновение также попал Ландо Норрис, чей «Макларен» врезался в стену. Все три гонщика сошли.