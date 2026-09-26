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Колапинто оштрафовали на 10 секунд за контакт с Гасли и Норрисом в Баку

Колапинто оштрафовали на 10 секунд за контакт с Гасли и Норрисом в Баку
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто получил 10-секундный штраф за столкновение на рестарте Гран-при Азербайджана. Поскольку аргентинец сошёл с дистанции и не смог отбыть наказание, штраф будет конвертирован в потерю мест на старте Гран-при Бахрейна. Количество позиций, которые он потеряет, ещё должно быть подтверждено в письменном решении стюардов.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

Инцидент произошёл в первом повороте на 36-м круге сразу после того, как пелотон был отпущен из режима машины безопасности, вызванного аварией Алекса Албона («Уильямс»). Колапинто заблокировал колёса при торможении и ударил напарника по «Альпин» Пьера Гасли. В столкновение также попал Ландо Норрис, чей «Макларен» врезался в стену. Все три гонщика сошли.

Итоги Гран-при Азербайджана:
Ферстаппен не додавил Расселла в Баку. А две «Альпин» эпично столкнулись на рестарте
Ферстаппен не додавил Расселла в Баку. А две «Альпин» эпично столкнулись на рестарте