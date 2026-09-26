Колапинто объяснил аварию, которая вызвала завал на рестарте ГП Азербайджана

Пилот «Альпин» Франко Колапинто признал свою ошибку после аварии на рестарте Гран-при Азербайджана.

«Я заблокировал колёса, как только начал тормозить, а потом всю тормозную фазу машина была полностью неуправляемой. Так что я ничего не мог сделать. Прошу прощения у команды и Пьера. Это была большая и серьёзная ошибка. Мы не набрали много очков обеими машинами, так что это был сложный день, который до этого складывался довольно хорошо. В общем, прошу прощения у всей команды.

Темпа особо не было. Думаю, сзади у меня начал появляться износ шин, и я стал немного отставать. Стало довольно тяжело, так что нам нужно разобраться, почему так произошло. Но в первую очередь, конечно, хочу извиниться перед командой и Пьером, потому что мы также потеряли много очков. Так что я расстроен из-за этой ситуации. Конечно, постараемся как можно скорее всё исправить», — сказал Колапинто в эфире ESPN.