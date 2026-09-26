Общий зачёт Формулы-1: Расселл сократил отставание от Антонелли до 66 очков

После победы пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в общем зачёте преимущество Андреа Кими Антонелли над Расселлом сократилось до 66 очков, а следом за пилотами «Мерседеса» по-прежнему идут Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис и Шарль Леклер.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 302 очка.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 236.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 199.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 186.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 179.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 163.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 120.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 86.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 59.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 37.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.
13. Оливер Берман («Хаас») — 20.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 7.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.
17. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.
18. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 3.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов «Мерседес» увеличил отрыв от «Феррари» до 160 баллов, а сама «Скудерия» отыграла у «Макларена» 20 очков и опережает Уокинг на 72. Идущий четвёртым «Ред Булл» отстаёт от «Макларена» на 43 балла.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 538 очков.
2. «Феррари» — 378.
3. «Макларен» — 306.
4. «Ред Булл» — 263.
5. «Рейсинг Буллз» — 83.
6. «Альпин» — 68.
7. «Хаас» — 27.
8. «Ауди» — 17.
9. «Уильямс» — 12.
10. «Астон Мартин» — 3.
11. «Кадиллак» — 0.