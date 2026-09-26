Общий зачёт Формулы-1: Расселл сократил отставание от Антонелли до 66 очков

После победы пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в общем зачёте преимущество Андреа Кими Антонелли над Расселлом сократилось до 66 очков, а следом за пилотами «Мерседеса» по-прежнему идут Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис и Шарль Леклер.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 302 очка.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 236.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 199.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 186.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 179.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 163.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 120.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 86.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 59.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 37.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.

13. Оливер Берман («Хаас») — 20.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.

15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 7.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.

17. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.

18. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 3.

20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

В Кубке конструкторов «Мерседес» увеличил отрыв от «Феррари» до 160 баллов, а сама «Скудерия» отыграла у «Макларена» 20 очков и опережает Уокинг на 72. Идущий четвёртым «Ред Булл» отстаёт от «Макларена» на 43 балла.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 538 очков.

2. «Феррари» — 378.

3. «Макларен» — 306.

4. «Ред Булл» — 263.

5. «Рейсинг Буллз» — 83.

6. «Альпин» — 68.

7. «Хаас» — 27.

8. «Ауди» — 17.

9. «Уильямс» — 12.

10. «Астон Мартин» — 3.

11. «Кадиллак» — 0.